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В Улан-Удэ на «зебре» сбили пожилую женщину

В Улан-Удэ на «зебре» сбили пожилую женщину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пенсионерку госпитализировали в больницу

Накануне, 1 ноября, в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода. Пострадала 78-летняя пенсионерка, которую сбили прямо на «зебре».

- В 08:30 водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Примера», в 112 микрорайоне на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину 1944 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пожилая женщина получила травмы и была госпитализирована в больницу.


31 октября в Селенгинском районе Бурятии неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места, бросив его умирать. Сбитый мужчина скончался. 

Сегодня в Госавтоинспекции «Байкал-Daily» уточнили, что поиски водителя продолжаются. Свидетелей и всех, кто владеет какой-либо информацией, просят обратиться по телефону (3012) 29-29-02 или в полицию.


ДТП

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