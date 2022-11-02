В Улан-Удэ на «зебре» сбили пожилую женщину

Накануне, 1 ноября, в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода. Пострадала 78-летняя пенсионерка, которую сбили прямо на «зебре».
- В 08:30 водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Примера», в 112 микрорайоне на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину 1944 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пожилая женщина получила травмы и была госпитализирована в больницу.
31 октября в Селенгинском районе Бурятии неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места, бросив его умирать. Сбитый мужчина скончался.
Сегодня в Госавтоинспекции «Байкал-Daily» уточнили, что поиски водителя продолжаются. Свидетелей и всех, кто владеет какой-либо информацией, просят обратиться по телефону (3012) 29-29-02 или в полицию.