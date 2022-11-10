В Бурятии автомобилист сбил мальчика и сломал ему ногу

Водитель в прошлом году был лишён прав
Накануне, 9 ноября, в Бурятии был зафиксирован очередной наезд на юного пешехода. ДТП произошло в селе Тамир Кяхтинского района, где пострадал 13-летний мальчик.
- Около 5 часов вечера 20-летний водитель автомобиля «Субару Форестер», следуя по улице Ленина села Тамир, совершил наезд на шедшего в попутном направлении ребёнка 2009 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход госпитализирован с переломом обеих костей правой голени, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водитель автомобиля имеет небольшой стаж вождения – права он получил два года назад. При этом в мае прошлого года молодой человек был лишён права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года за вождение в состоянии опьянения.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на несовершеннолетнего пешехода в Бурятии произошёл 26 октября в Улан-Удэ: водитель «Тойоты Карина» сбил 12-летнего мальчика прямо на «зебре».
7 октября в посёлке Селенгинск также на «зебре» сбили 12-летнего мальчика. 6 октября на улице Мокрова в Улан-Удэ, и тоже на пешеходном переходе, был сбит 14-летний подросток. 4 октября в городе Кяхта под колёса автомобиля (также на «зебре») попала 11-летняя девочка. 24 сентября в селе Кырен девушка на «Тойоте Краун», не имеющая прав, сбила шестилетнего мальчика – и этот наезд тоже произошёл на пешеходном переходе.
10 августа в Улан-Удэ грузовик «КамАЗ» насмерть сбил девятилетнего мальчика.
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