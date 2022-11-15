В Иркутске на пожаре в деревянном доме погиб пенсионер

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Очаг возгорания находился в районе дымоходной трубы



Ночью 15 ноября в Иркутске загорелся частный дом на улице Рабоче-Крестьянская.



Приехавшие пожарные внутрь горящего дома и вынесли оттуда мужчину без признаков жизни. Бригада скорой медицинской помощи после проведения реанимационных мероприятий констатировала смерть человека. Погибшим оказался 72-летний хозяин дома.



- Пожар ночью обнаружили соседи. Они же пояснили, что в этом доме весь вечер топилась печь. Проведённые следственные действия показали, что очаг пожара находился в районе дымоходной трубы. Горели деревянные перекрытия, дымоходная труба обильно закопчена, противопожарная разделка отсутствует. Признаков других возможных причин возгорания обнаружено не было. Осмотрев место происшествия, дознаватели сделали вывод, что пожар возник в результате нарушения правил безопасности при эксплуатации печного оборудования, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



В Иркутской области наблюдается рост гибели людей на пожарах. Трагические случаи происходят в регионе практически ежедневно. 163 человека погибли на пожарах с начала года, в том числе девять несовершеннолетних. 160 человек получили травмы. Всего в 2022 году в регионе произошло 5314 техногенных пожаров.

