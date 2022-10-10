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Самосвал оставил дома в центре Улан-Удэ без света

Самосвал оставил дома в центре Улан-Удэ без света
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Электроэнергии не было более пяти часов

8 октября в 6:40 водитель самосвала IVECO оборвал провода высоковольтной линии в районе перекрёстка улиц Свободы и Каландаришвили в Улан-Удэ. В результате произошло аварийное отключение электроэнергии потребителям частного сектора ул. Свободы 28, 30, 32, 34; ул. Каландаришвили 5, 6, 8, 11, 19.

В 12:17 всех потребителей запитали по нормальной схеме. Время отключения составило пять с половиной часов, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», жители домов с этих улиц недавно жаловались на частые отключения электроэнергии. В холодное время года это неудобство осложняется тем, что в некоторых квартирах в этих домах электроотопление, и квартиры остывают за считанные часы. 
отключение света

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