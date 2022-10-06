Жители центра Улан-Удэ страдают от частых отключений света

С выходных электричество в домах отключали четыре раза



Жители Улан-Удэ жалуются на частое отключение электричества в центре города. Местный житель рассказал «Байкал-Daily», что за последние дни свет на улицах Шмидта, Каландаришвили, Кирова и Свободы отключали четыре раза. Первые отключения были связаны с плановыми работами энергетиков.



- Свет начали отключать ещё с 1 октября. В субботу и воскресенье свет стабильно отключали с 9 до 6 вечера. Мы понимаем, что работы были плановые, и мы это стерпели. Но зачем вырубать свет посреди ночи с понедельника на вторник, ещё по несколько раз за ночь, этого я не понимаю. Мы от звуков включения холодильника несколько раз просыпались. Это бред какой-то. Вы там забываете что-то доделать или что? - жалуется житель.



Горожанин рассказал, что живёт в деревянном доме, где нет централизованного отопления, и тепло зависит в том числе от электричества. Из-за частых перебоев с ним квартиры остывают за считанные часы.



- В нашем районе почти все жильцы живут на печном отоплении, но мы недавно перешли на электроотопление. Закупили дорогущие батареи и установили. Иронично, что плановые работы на наших улицах начались именно тогда, когда в Улан-Удэ ожидается резкое похолодание. Выходные мы продержались, но за ночь, пока несколько раз отрубали нам свет, наши батареи не успевали отапливать дом. Утром была холодина страшная, - жалуется улан-удэнец.



Сегодня, 6 октября, около 10 часов утра снова отрубили электричество. Однако в этот раз плановых работ на этом участке не планировалось.



- Сегодня опять отрубили нам свет. Позвонили в аварийную службу «Россети Сибирь», они сказали, что плановых работ в этот день не планировались. Пообещали отправить электриков для выяснения причин, - рассказал житель.



В свою очередь, оператор сообщил «Байкал-Daily», что на участке произошло технологическое нарушение, и электрики уже работают на месте.



- На улице Шмидта, Кирова, Смолина и близлежащих улиц произошло технологическое нарушение на межсетевых объектов филиала «Россети Сибирь». Оперативный персонал был отправлен на осмотр объектов и восстановления нарушений. Ремонтные работы будут выполняться до полного восстановления электроснабжения, - прокомментировали специалисты.



Кстати, недавно жильцов дома на улице Шмидта, 18 известили о том, что жить в их доме небезопасно. Соответствующее обследование проводили сотрудники «ЖЭУ-2». Собственникам предлагают оформить процедуру признания жилья аварийным с тем, чтобы начать расселение.



«Доводим до вашего сведения, что в ходе проведения обследования вашего дома были выявлены признаки аварийного состояния, а именно частичная просадка фундамента, деформация конструкции стены, выполненной из бруса, в виде выдавливания венца. Предлагаем вам начать процедуру признания дома аварийным и подлежащим сносу», - говорится в обращении к жильцам.





