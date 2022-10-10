В Бурятии ищут двух пропавших рыбаков

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Спасатели отправились на поиски рано утром



Сегодня, 10 октября, 5:10 спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения выехали в Прибайкальский район Бурятии на озеро Котокель для поиска двух рыбаков. Они 9 октября ушли на лодке «Обь-М» и до настоящего времени не вернулись.



Всего к поискам привлечено шесть человек, три единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Информация уточняется.

