Спасатели отправились на поиски рано утром
Сегодня, 10 октября, 5:10 спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения выехали в Прибайкальский район Бурятии на озеро Котокель для поиска двух рыбаков. Они 9 октября ушли на лодке «Обь-М» и до настоящего времени не вернулись.
Всего к поискам привлечено шесть человек, три единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Информация уточняется.
В Бурятии ищут двух пропавших рыбаков
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