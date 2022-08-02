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Улан-удэнка в последний момент смогла распознать мошенников

Улан-удэнка в последний момент смогла распознать мошенников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина была наслышана о мошенничествах, но всё же едва не купилась

В отдел полиции по Октябрьскому району с заявлением о мошенничестве обратилась 56-летняя жительница Улан-Удэ. Горожанка рассказала, что в популярной социальной сети получила сообщение от родственницы.

Собеседница сначала попросила поделиться номером телефона, а затем рассказала об акции, которую в связи с юбилеем проводит банк. По её словам, банк дарит своим клиентам деньги, а для получения необходимы номер банковской карты, срок её действия и защитный код на оборотной стороне. Также она поинтересовалась балансом на банковском счёте.

- Обрадовавшись, женщина передала необходимые сведения родственнице. Однако, когда на абонентский номер пришли коды-подтверждения о списании средств, поняла, что имеет дело с мошенниками. Заблокировав карту, она обратилась в полицию. Уже после выяснилось, что аккаунт собеседницы был взломан злоумышленниками, - сообщили в МВД по Бурятии.

Благодаря тому, что женщина вовремя распознала обман, ей удалось сохранить свои накопления – 24 тысячи рублей.

Улан-удэнка призналась, что ранее была наслышана о разного рода мошенничествах, но доверилась сообщению родственницы о приятном бонусе.

По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле в один только день полиция Улан-Удэ зарегистрировала два сообщения о мошеннических действиях по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Мошенники пытались обмануть двух пожилых женщин, 74 лет и 91 года. Однако обе не попались на уловки.

мошенничество

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