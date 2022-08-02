Женщина была наслышана о мошенничествах, но всё же едва не купилась
В отдел полиции по Октябрьскому району с заявлением о мошенничестве обратилась 56-летняя жительница Улан-Удэ. Горожанка рассказала, что в популярной социальной сети получила сообщение от родственницы.
Собеседница сначала попросила поделиться номером телефона, а затем рассказала об акции, которую в связи с юбилеем проводит банк. По её словам, банк дарит своим клиентам деньги, а для получения необходимы номер банковской карты, срок её действия и защитный код на оборотной стороне. Также она поинтересовалась балансом на банковском счёте.
- Обрадовавшись, женщина передала необходимые сведения родственнице. Однако, когда на абонентский номер пришли коды-подтверждения о списании средств, поняла, что имеет дело с мошенниками. Заблокировав карту, она обратилась в полицию. Уже после выяснилось, что аккаунт собеседницы был взломан злоумышленниками, - сообщили в МВД по Бурятии.
Благодаря тому, что женщина вовремя распознала обман, ей удалось сохранить свои накопления – 24 тысячи рублей.
Улан-удэнка призналась, что ранее была наслышана о разного рода мошенничествах, но доверилась сообщению родственницы о приятном бонусе.
По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле в один только день полиция Улан-Удэ зарегистрировала два сообщения о мошеннических действиях по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Мошенники пытались обмануть двух пожилых женщин, 74 лет и 91 года. Однако обе не попались на уловки.
Улан-удэнка в последний момент смогла распознать мошенников
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Произошедшее объяснили «несанкционированным срабатыванием сирен»
Парня увезли в больницу
Погибший не умел плавать
Мужчина пропал без вести после окончания смены
Женщина была наслышана о мошенничествах, но всё же едва не купилась
Мини-гостиницы внепланово проверили после страшного пожара в московском хостеле, где погибли восемь человек
На женщину будет возбуждено уголовное дело
Кавалер подсел к пьяной девушке, которая ждала такси
Мужчина охотился без разрешительных документов
Несчастный случай произошёл во время игры с другими детьми
Компания подростков-одноклассников каталась на «Лэнд Крузере»
Машину с пьяным водителем заблокировали росгвардейцы
Подтопление произошло из-за подъёма реки Баргузин
Молодой человек два года прятался от следствия, живя по фальшивому паспорту
В кражах участвовали сожители и их друг