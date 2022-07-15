Девушка-мошенница пыталась выдать себя за 70-летнюю женщину
12 июля полиция Улан-Удэ зарегистрировала два сообщения о мошеннических действиях по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Мошенники пытались обмануть двух пожилых женщин. К счастью, они не попались на обманные уловки, рассказали в МВД по Бурятии.
Так, 91-летней улан-удэнке позвонила незнакомка на стационарный номер. Плача, она назвала пенсионерку мамой и сообщила, что попала в беду. Якобы она переходила дорогу на красный свет, что спровоцировало ДТП, в котором пострадала водитель.
Рыдая, девушка уточнила, что автомобилистка с травмами находится в больнице, разбирательством занимается следователь, и ей срочно необходимы 800 тысяч рублей.
Внимательно выслушав звонившую, пожилая женщина сообщила, что её дочери 70 лет, а собеседница слишком молода.
Взяв инициативу в свои руки, разговор с потенциальной жертвой продолжил лжеследователь. Но пенсионерка ответила, что сама перезвонит дочери, а также родственникам и разберётся в ситуации.
Мошенники не унимались: раз за разом перезванивая на номер бабушки, они не давали ей шанса совершить звонок и связаться с дочерью. Тогда улан-удэнка отправилась к соседке и попросила её набрать номер дочери, с которой оказалось всё в порядке. О происшедшем пожилая женщина сообщила в полицию.
Аналогичный случай произошёл с 74-летней горожанкой. Она сразу распознала обман и вопросом «А ты, вообще, кто?» застала плачущую мошенницу врасплох. Ситуацию попытался выправить лжеправоохранитель, оправдывая растерянность звонившей состоянием шока после ДТП.
Тогда, подыгрывая аферистам, пенсионерка стала интересоваться, в какой больнице они находятся и куда везти деньги. Никаких средств мошенникам она, конечно же, не перечислила и обратилась с заявлением о случившемся в полицию.
Полицейским пожилые рассказали, что были наслышаны о подобных мошенничествах. Это и помогло им раскусить злоумышленников.
91-летняя улан-удэнка раскусила мошенников
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