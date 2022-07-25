В Иркутской области свинья убила мужчину

Животное укусило мужчину за ногу



В Усольском районе Иркутской области мужчина умер после укуса свиньи, которая разорвала ему артерию на ноге. Инцидент произошёл 23 июля в посёлке Тельма. О происшествии рассказало местное издание usolie-citi.ru.



По данным издания, в последнее время часто всё чаще жаловались на безалаберного тельминского пастуха, который выводил пастись домашних животных в посёлок. Они гуляли по улицам и лакомились местной травой, а также могли зайти в гости и перерыть чужой огород.



- Администрация посёлка четыре протокола составила на пастуха. Однако небольшие штрафы не испугали любителя свиней. Он продолжил дальше выгуливать 30 поросят, - сообщает usolie-citi.ru.



И вот в субботу произошла трагедия. Местный житель предпенсионного возраста с вилами отстаивал свою территорию и не впускал свиней. Внезапно одно из крупных животных напало на него и укусило за ногу.



На место прибыли врачи, однако не смогли спасти его жизнь. Сельчанин скончался в больнице от обильной кровопотери.

