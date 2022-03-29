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Читинец украл 327 тысяч рублей у пожилого родственника

Читинец украл 327 тысяч рублей у пожилого родственника
Происшествия,  Фото:Pexels
Молодой человек четыре месяца жил на чужие деньги

В отдел полиции по городу Чита обратился пожилой мужчина с заявлением о пропаже 327 тысяч рублей с его банковского счёта. Потерпевший рассказал, что хотел снять денежные средства, однако счёт оказался пуст.

Полицейские установили, что к хищению причастен 25-летний родственник заявителя, ранее уже судимый за кражу. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Молодой человек признался, что находясь в гостях, переписал данные с банковской карты и подключил на своём телефоне онлайн банк.

Он убедился в наличии денег и на протяжении четырёх месяцев переводил их себе на карту. Все это время потерпевший пополнял счёт, не подозревая о хищениях, сообщает пресс-служба МВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит наказание до шести лет лишения свободы. 
Чита кража

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