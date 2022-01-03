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О ЧП со скотом в Бурятии предупреждали ещё летом

О ЧП со скотом в Бурятии предупреждали ещё летом
Происшествия,  Фото:страница Намжила Мардваева
Известный специалист считает, что прислушайся к нему полгода назад, сегодняшней беды можно было бы избежать

Как сообщал «Байкал-Dailу», в сельском хозяйстве Бурятии разгорелась большая беда – заражение скота опасной болезнью – заразным узелковым дерматитом (нодулярный дерматит). Очаги выявлены в Кяхтинском, Бичурском, Мухоршибирском районах.

Эта болезнь высокозаразная и быстро распространяется. Эффективных методов лечения пока нет, потому что впервые нодулярный дерматит был зарегистрирован только в 2015 году. Так что весь заражённый скот умерщвляют, а трупы сжигают. Только в Кяхтинском районе подлежат эвтаназии более 700 голов крупного рогатого скота.

- На сегодняшний день реальность такова, что во главе угла стоит безопасность всего поголовья Бурятии. Длительный период вирусоносительства до 12 месяцев, ставит в тотальную опасность заражения – при любом соприкосновении с больным животным, сразу же происходит заражение. Человек не подвержен этому заболеванию. Но хозяин животного может понести большие финансовые потери при лечении и дальнейшем уходе. К тому же восстановиться до прежнего состояния, скот, переболевшей нодулярным дерматитом уже не сможет, при этом остаётся носителем-источником дальнейшего заражения. С приходом тепла и кровососущих насекомых ситуация выйдет из-под контроля, и под прицелом уже окажется всё поголовье Бурятии и соседних регионов. Тут только единственный выход - уничтожение, - пояснял заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.

Произошедшего можно было избежать, считает известный специалист, директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев. Он предупреждал об угрозе эпидемии ещё в конце весны – начале лета.

Тогда Мардваев бил тревогу из-за того, что в Джидинском районе множество трупов павшего скота валялись по степи. Трупы не убирали долгое время, они были приманкой для лисиц, волков, бездомных собак. Тогда шли обильные дожди, так что трупный яд неизбежно смывало в речушки, которые впадают в другие крупные реки. Когда же Мардваев спустя месяц вновь побывал в Джиде, павшего по полям скота стало ещё больше – картина попросту шокировала специалиста.

- Ставить под угрозу всё животноводство Джиды, считаю, нельзя! Не надо организовывать эпидемию! Или хотят всё-таки организовать её, и чтобы после сам глава республики Алексей Цыденов поехал и «разгребал» всё, что ли? – задавался вопросом Намжил Мардваев в начале лета.

На днях он с горечью констатировал: «Жареный петух клюнул». Сегодняшняя ситуация с падением скота от нодулярного дерматита – следствие тех весенних событий, считает Намжил Мардваев.

- Гром грянул! Что, впрочем, логично и предсказуемо. И это уже, к сожалению, последствия! Как бы я не пытался предупредить о предстоящей катастрофе, но всё шло к эпидемии, что и случилось в южных районах республики, - написал накануне на своей странице директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии.

Он отмечает, что ответственные структуры должны были заняться профилактикой, однако вместо этого «наезжали» на него самого.

- Если бы вместо того, чтобы «наезжать на Мардваева», соответствующие ответственные структуры работали с опережением, то сегодняшних событий не случилось бы! Налицо системные провалы в управлении, отчего зависит непосредственная жизнь простого народа. Но легче обвинить тех, кто пытается поднимать эти вопросы и предлагает пути решения, - поделился Намжил Мардваев.

Проблема с заражением скота, по его оценкам, несёт крупные печальные последствия.

- Да, компенсации, которые выплачиваются хозяевам скота, закроют его стоимость на сегодня. Но маточное поголовье по этим деньгам не купить, ведь стоимость его минимум в два, три раза превышает стоимость по мясу. И кто компенсирует будущий приплод ? А ведь это основной доход сельчан, которого в будущем не будет. Значит, ещё больше станет наших земляков в Кореях, Америках и др., - считает Мардваев.

Он призывает срочно организовать вакцинацию всего поголовья сельскохозяйственных животных не только в неблагополучных районах, но и в тех, куда может прийти угроза.

- И ещё один вопрос, как такая новая для нашей страны болезнь , как нодулярный (узелковый) дерматит, выявленная впервые только в 2015 году далеко от нас, на Северном Кавказе, так быстро пришёл к нам. Не нашёл сведений о выявлении в Монголии. Сейчас выявляется всё больше и больше поражённых животных, что говорит о том, что болезнь распространилась давно, и охват, возможно, огромен. Сейчас зимой болезнь распространяется не сильно, так как кровососущих насекомых – основных распространителей нет. Гром грянул! Но когда лёд тронется? Нам неведомо, - заключил директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии.


сельское хозяйство

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