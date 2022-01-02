Всё поголовье Бурятии и соседних регионов может оказаться под угрозой

Происшествия, Фото: минсельхозпрод Бурятии

В Бурятии число заражённых животных выросло уже до тысячи



В Бурятии на сегодняшний день два очага заражения заразным узелковым дерматитом (нодулярный дерматит). Это села Усть-Киран и Бурдуны Кяхтинского района и Билютай Бичурского района, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода республики.



В Кяхтинском районе и в Билютае Бичурского района выявлено около 1000 голов скота. Также есть подозрения на модулярный дерматит в трёх сёлах Мухоршибирского района: Подлопатки, Черноярово, Усть-Алтачей, где продолжаются дальнейшие лабораторные исследования.



Всё инфицированное поголовье подлежит уничтожению методом эвтаназии, трупы - сжиганию.



Нодулярный дерматит - инфекционная болезнь крупного рогатого скота, свиней и овец. Инфекция мгновенно распространяется среди животных, а также оказывает серьёзные последствия для их организма. Всего одно больное животное за 10–14 дней способно заразить всё поголовье и стать причиной настоящей эпидемии. Недуг активно распространяется через физиологические выделения животных, также через уходовый инвентарь сельхозживотных и укусы кровососущих насекомых. Человек этому заболеванию не подвержен, но может стать переносчиком, как и собаки и другие домашние животные (кошки, грызуны, домашняя птица). Вирус может переноситься на волосах, коже, одежде, подошвах обуви, шерсти и лапах.



В этих сёлах введён режим карантина. Полностью ограничено перемещение домашнего скота и продуктов животноводства: мяса, молока, а также сена. Население передвигается свободно, однако, при въезде и выезде производится санитарная обработка транспортных средств. Жители, выезжающие за пределы поражённых сёл, обрабатываются дезсредствами с помощью специальных парогенераторов. Все выездные дороги из сёл наблюдаются сотрудниками правоохранительных органов.



Ситуация находится на личном контроле главы Бурятии Алексея Цыденова. Зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев лично курирует все вопросы, связанные с ликвидацией очага заражения.



Нодулярный дерматит с трудом поддаётся лечению, и даже после видимых улучшений состояния животного, тем не менее, корова, овца или свинья может до 12 месяцев оставаться носителем. Лечение заражённых животных экономически нецелесообразно, поскольку снижается молочная и мясная продуктивность, качество кожевенного сырья, нарушается половая цикличность у коров, у быков развивается половая стерильность. Эффективных методов лечения пока нет, потому как впервые заболевание нодулярный дерматит зарегистрировано только в 2015 году.



- На сегодняшний день реальность такова, что во главе угла стоит безопасность всего поголовья Республики Бурятия. Длительный период вирусоносительства до 12 месяцев, ставит в тотальную опасность заражения – при любом соприкосновении с больным животным, сразу же происходит заражение. Человек не подвержен этому заболеванию. Но хозяин животного может понести большие финансовые потери при лечении и дальнейшем уходе. К тому же восстановиться до прежнего состояния, скот, переболевшей нодулярным дерматитом уже не сможет, при этом остаётся носителем-источником дальнейшего заражения. С приходом тепла и кровососущих насекомых ситуация выйдет из-под контроля, и под прицелом уже окажется всё поголовье Бурятии и соседних регионов. Тут только единственный выход - уничтожение, - пояснил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.



В случае уничтожения скота государство готово выкупить животных у владельцев по среднерыночной цене: 134 рубля за килограмм живого веса крупного рогатого скота (КРС), 152 рубля за килограмм живого веса по свиньям, по овцам – четыре тысячи за голову.



Не следует путать живой вес с убойным весом. Живой вес животного - вес с копытами, рогами, внутренними органами, кровью и шкурой. Убойный вес - только мясо на кости. Важно помнить, что средний выход мяса у крупного рогатого скота составляет 42-50% от её живого веса.



- В частных убойных пунктах коровы живым весом принимаются за 115 рублей за кг. Государство готово возместить за каждую заражённую голову КРС за 134 рубля. Это сделано для того, чтобы жители заражённых дерматитом сёл вышли из ситуации с меньшими потерями, и в дальнейшем смогли приобрести уже здоровых животных, - отметил Галсан Дареев.



Уже с первых чисел января 2022 года специалисты управления ветеринарии начнут вакцинировать всё поголовье коров, овец и свиней в радиусе 30 км от очага заражения. Вакцина уже поступила. В дальнейшем вакцинированию подлежит все поголовье скота в 11 районах Бурятии, включая приграничные районы с Монголией и Забайкальским краем.





