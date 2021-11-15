Четверых читинцев осудили за нападение на мужчину на вокзале

Среди нападавших была одна женщина



В Чите трое мужчин и одна женщины признаны виновными в разбое.



Суд установил, в ночь на 7 сентября 2020 года в районе железнодорожного вокзала читинцы напали на ожидавшего такси мужчину. Они избили его и стали требовать деньги и ценности. Один из нападавших применил приём удушения, от чего потерпевший потерял сознание. Подельники украли у него сотовый телефон, золотое кольцо и деньги, причинив общий ущерб в сумме 18,2 тыс. рублей, после чего скрылись.



Преступление раскрыто сотрудниками правоохранительных органов в течение суток после его совершения. Мужчин заключили под стражу, женщина находилась под подпиской о невыезде.



В судебном заседании подсудимые вину в совершенном преступлении не признали, однако сторона обвинения представила доказательства обратного.



Суд признал их виновным. Женщину приговорили к лишению свободы на 4,5 года в колонии общего режима. мужчин отправили на пять лет в колонию строгого режима. Женщину взяли под стражу в зале суда.



Кроме того, суд удовлетворил заявленные потерпевшим исковые требования, взыскав с осуждённых всю сумму ущерба солидарно.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

