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Четверых читинцев осудили за нападение на мужчину на вокзале

Четверых читинцев осудили за нападение на мужчину на вокзале
Происшествия,  Фото:pexels.com
Среди нападавших была одна женщина

В Чите трое мужчин и одна женщины признаны виновными в разбое.

Суд установил, в ночь на 7 сентября 2020 года в районе железнодорожного вокзала читинцы напали на ожидавшего такси мужчину. Они избили его и стали требовать деньги и ценности. Один из нападавших применил приём удушения, от чего потерпевший потерял сознание. Подельники украли у него сотовый телефон, золотое кольцо и деньги, причинив общий ущерб в сумме 18,2 тыс. рублей, после чего скрылись.

Преступление раскрыто сотрудниками правоохранительных органов в течение суток после его совершения. Мужчин заключили под стражу, женщина находилась под подпиской о невыезде.

В судебном заседании подсудимые вину в совершенном преступлении не признали, однако сторона обвинения представила доказательства обратного.

Суд признал их виновным. Женщину приговорили к лишению свободы на 4,5 года в колонии общего режима. мужчин отправили на пять лет в колонию строгого режима. Женщину взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, суд удовлетворил заявленные потерпевшим исковые требования, взыскав с осуждённых всю сумму ущерба солидарно.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. 
Забайкальский край суд приговор

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