В Иркутской области на пожаре погиб мужчина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Тело пенсионера обнаружили на полу



13 октября в 5:43 поступило сообщение о пожаре в частном пятиквартирном доме в Бирюсинском муниципальном образовании Тайшетского района Иркутской области. К месту пожара были направлены два пожарных расчёта.



На момент прибытия первого подразделения из-под кровли одноэтажного деревянного дома был виден дым, в одной из квартир наблюдалось плотное задымление. Пожар произошёл в пристроенной веранде.



В ходе тушения пожара в квартире на полу у окна был обнаружен 65-летний погибший пенсионер.



В 6:12 пожар был потушен. Работавшие на месте дознаватели МЧС России предполагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

