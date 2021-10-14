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В Иркутской области на пожаре погиб мужчина

В Иркутской области на пожаре погиб мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Тело пенсионера обнаружили на полу

13 октября в 5:43 поступило сообщение о пожаре в частном пятиквартирном доме в Бирюсинском муниципальном образовании Тайшетского района Иркутской области. К месту пожара были направлены два пожарных расчёта.

На момент прибытия первого подразделения из-под кровли одноэтажного деревянного дома был виден дым, в одной из квартир наблюдалось плотное задымление. Пожар произошёл в пристроенной веранде.

В ходе тушения пожара в квартире на полу у окна был обнаружен 65-летний погибший пенсионер.

В 6:12 пожар был потушен. Работавшие на месте дознаватели МЧС России предполагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. 
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