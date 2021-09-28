Один из сотрудников подозревается в получении 16 миллионов
Полицейские задержали двух сотрудников министерства имущественных отношений Иркутской области. Они подозреваются в получении взяток. Подробности дела раскрыли в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
По предварительным данным, в 2020 году сотрудник министерства имущественных отношений неоднократно получал взятки от физических лиц и представителей организаций за приёмку по госконтрактам жилья для сирот. Сумма взяток составила не менее 16 млн рублей. При этом проверка соответствия жилых помещений установленным нормам и требованиям не проводилась.
Другая фигурантка, сотрудница того же министерства, получила более 900 тысяч рублей за создание определённым участникам преимущественных условий в проводимых аукционах и обеспечения их победы.
Установлены также люди, которые передавали взятки сотрудникам минимущества.
Задержания провели полицейские при участии сотрудников ОМОН и СОБР.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, совершенное по предварительному сговору в крупном размере».
Двое подозреваемых заключены под стражу, один находится под домашним арестом, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудников минимущества Иркутской области задержали за крупные взятки
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