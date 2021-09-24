Следователи завершили расследование по бунту в ангарской колонии

Материалы уголовного дела содержатся в более чем 150 томах



В Иркутской области завершили расследование уголовного дела о бунте в ангарской колонии №15, который произошёл в апреле 2020 года. Перед судом предстанут 19 человек.



- В настоящее время следственные действия по данному уголовному делу окончены. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, содержащимися более чем в 150 томах. По данному уголовному делу привлечено к уголовной ответственности 19 лиц. В отношении иных соучастников расследование будет продолжено в отдельном производстве, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Бунт в ангарской колонии вспыхнул из-за конфликта одного из осуждённых, помещённого в штрафной изолятор. В итоге другие осуждённые напали на сотрудников колонии, а после устроили массовые беспорядки. Они подожгли несколько объектов на промышленной зоне колонии. После пожара на территории колонии было найдено тело осуждённого, который, по предварительной информации, покончил с собой.

