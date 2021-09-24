 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 сентября

23 сентября

Популярное

Следователи завершили расследование по бунту в ангарской колонии

Следователи завершили расследование по бунту в ангарской колонии
Происшествия,  Фото:dtp38rus
Материалы уголовного дела содержатся в более чем 150 томах

В Иркутской области завершили расследование уголовного дела о бунте в ангарской колонии №15, который произошёл в апреле 2020 года. Перед судом предстанут 19 человек.

- В настоящее время следственные действия по данному уголовному делу окончены. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, содержащимися более чем в 150 томах. По данному уголовному делу привлечено к уголовной ответственности 19 лиц. В отношении иных соучастников расследование будет продолжено в отдельном производстве, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Бунт в ангарской колонии вспыхнул из-за конфликта одного из осуждённых, помещённого в штрафной изолятор. В итоге другие осуждённые напали на сотрудников колонии, а после устроили массовые беспорядки. Они подожгли несколько объектов на промышленной зоне колонии. После пожара на территории колонии было найдено тело осуждённого, который, по предварительной информации, покончил с собой.
колония беспорядки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Следователи завершили расследование по бунту в ангарской колонии
Следователи завершили расследование по бунту в ангарской колонии
Происшествия, 24.09.2021
Материалы уголовного дела содержатся в более чем 150 томах
В Улан-Удэ сбивший опору лихач сбежал, забыв на месте госномер
В Улан-Удэ сбивший опору лихач сбежал, забыв на месте госномер
Происшествия, 24.09.2021
Виновник аварии так торопился скрыться, что потерял ценную улику
В Бурятии поймали браконьеров с тушей косули
В Бурятии поймали браконьеров с тушей косули
Происшествия, 24.09.2021
Браконьеры убили косулю, ослепив её
В Иркутске один покупатель супермаркета напал с ножом на другого
В Иркутске один покупатель супермаркета напал с ножом на другого
Происшествия, 24.09.2021
Пострадавший несколько дней находился в больнице
На умершего жителя Бурятии взяли кредит
На умершего жителя Бурятии взяли кредит
Происшествия, 24.09.2021
Мошенницу бурятские полицейские разыскали в Забайкальском крае
В Иркутской области возбуждено уголовное дело о ДТП со школьным автобусом
В Иркутской области возбуждено уголовное дело о ДТП со школьным автобусом
Происшествия, 24.09.2021
Александр Бастрыкин поставил на контроль ход доследственной проверки
Жительница Бурятии едва не убила отчима
Жительница Бурятии едва не убила отчима
Происшествия, 24.09.2021
Сосед потерпевшего вовремя нагрянул к нему в дом  
В Бурятии нашли пропавшую группу из пяти человек
В Бурятии нашли пропавшую группу из пяти человек
Происшествия, 23.09.2021
Пропавших мужчин нашли с вертолёта
В Улан-Удэ воровка воспользовалась невнимательностью автомобилиста
В Улан-Удэ воровка воспользовалась невнимательностью автомобилиста
Происшествия, 23.09.2021
Уйдя в магазин, владелец авто забыл закрыть машину
В Бурятии на поиски пяти пропавших человек вылетел вертолёт
В Бурятии на поиски пяти пропавших человек вылетел вертолёт
Происшествия, 23.09.2021
Волонтёры отправились искать рыбака и сами пропали
В Бурятии бьют тревогу из-за разграбления посёлка для сирот
В Бурятии бьют тревогу из-за разграбления посёлка для сирот
Происшествия, 23.09.2021
Скоро 163 дома в печально известном микрорайоне обследуют
В Чите грабитель попался, предложив выкупить документы
В Чите грабитель попался, предложив выкупить документы
Происшествия, 23.09.2021
Мужчина избил и ограбил пьяного прохожего

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^