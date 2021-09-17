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Житель Иркутской области избил знакомого черенком до смерти

Житель Иркутской области избил знакомого черенком до смерти
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ранее между мужчинами произошёл конфликт

В Тулунском районе Иркутской области нашли тепло мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый уже установлен.

По версии следствия, вечером 14 сентября житель посёлка Октябрьский-2 на почве накануне произошедшего конфликта со своим знакомым, нанёс последнему удары по голове деревянным черенком. На следующий день от полученных травм потерпевший скончался.

- Следствием в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и об установлении срока домашнего ареста в отношении подозреваемого. В настоящее время выполняются неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в СУ СК РФ по Иркутской области.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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