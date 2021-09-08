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Жительница Иркутской области, продавая бандаж, лишилась 100 тысяч

Жительница Иркутской области, продавая бандаж, лишилась 100 тысяч
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Женщина раскрыла «покупателям» данные своей банковской карты

Работница завода из города Шелехов разместила объявление о продаже бандажа на популярном сайте бесплатных объявлений. При разговоре с телефонными мошенниками женщина потеряла около 100 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Потенциальные покупатели нашлись быстро. Обговорив цену и размер продаваемого бандажа, они сразу предложили перевести деньги, пообещав, что вечером за покупкой приедет курьер.

После чего у жертвы сначала выведали, картой какого банка она пользуется и сказали, что по номеру телефона «их банк чужую карту не распознает». Предложение женщины о передаче денег через курьера мошенники не приняли, и всё-таки настояли на переводе денег по номеру карты. Обнадёживая продавца, аферисты попросили продиктовать данные банковской карты.

Понимая, что связалась с мошенниками, женщина пыталась дозвониться до банка, чтобы заблокировать карту, но аферисты непрерывными звонками отвлекали её от цели. Когда удалось связаться с оператором, шелеховчанка узнала, что сбережения уже переведены на счёт неизвестных.

- Нельзя сообщать личные сведения и данные банковской карты неизвестным лицам. Также гражданам следует знать, что заблокировать карту можно, зайдя в приложение банка нажатием одной кнопки. Это намного быстрее, чем звонок оператору, – поделилась следователь Ольга Трофимова.
мошенничество

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