Жительница Иркутской области, продавая бандаж, лишилась 100 тысяч

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Женщина раскрыла «покупателям» данные своей банковской карты



Работница завода из города Шелехов разместила объявление о продаже бандажа на популярном сайте бесплатных объявлений. При разговоре с телефонными мошенниками женщина потеряла около 100 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Потенциальные покупатели нашлись быстро. Обговорив цену и размер продаваемого бандажа, они сразу предложили перевести деньги, пообещав, что вечером за покупкой приедет курьер.



После чего у жертвы сначала выведали, картой какого банка она пользуется и сказали, что по номеру телефона «их банк чужую карту не распознает». Предложение женщины о передаче денег через курьера мошенники не приняли, и всё-таки настояли на переводе денег по номеру карты. Обнадёживая продавца, аферисты попросили продиктовать данные банковской карты.



Понимая, что связалась с мошенниками, женщина пыталась дозвониться до банка, чтобы заблокировать карту, но аферисты непрерывными звонками отвлекали её от цели. Когда удалось связаться с оператором, шелеховчанка узнала, что сбережения уже переведены на счёт неизвестных.



- Нельзя сообщать личные сведения и данные банковской карты неизвестным лицам. Также гражданам следует знать, что заблокировать карту можно, зайдя в приложение банка нажатием одной кнопки. Это намного быстрее, чем звонок оператору, – поделилась следователь Ольга Трофимова.

