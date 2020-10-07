Космомониторинг проводился и на территории Бурятии
Объёмы незаконной рубки леса на Дальнем Востоке, выявленные в 2020 году мониторингом из космоса, по сравнению с 2019 годом снизились в два раза - с 80 до 34,4 тыс. кубометров древесины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Рослесинфорг» (входит в Федеральное агентство лесного хозяйства).
- Космомониторинг лесопользования на Дальнем Востоке в этом году осуществлялся в 38 лесничествах на площади почти 25 млн га в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской области и Республики Бурятия, где активно ведётся лесозаготовка. «Рослесинфорг» выявил 282 фрагмента космических снимков, где зафиксированы лесонарушения, из них 154 подтверждённых натурными проверками факта незаконных рубок с объёмом заготовки более 34 тыс. кубометров древесины. По сравнению с прошлым годом объем незаконной рубки в округе снизился более чем в два раза - с 80 тыс. кубометров по итогам 2019 года до 34,4 тыс. кубометров в 2020 году, - сообщили в ведомстве.
В девяти лесничествах на площади около 4,2 млн га проводился непрерывный мониторинг. Это на 1,1 млн га больше, чем в прошлом году.
ТАСС уточняет, что наибольший объём нелегально заготовленной древесины в ДФО в этом году специалисты зафиксировали в Приморском крае - почти 15 тыс. кубометров. В прошлом году наибольшие объемы незаконной рубки выявлены в Забайкалье - более 44 тыс. кубометров, в 2020 году этот показатель в крае снизился более чем в четыре раза.
Власти заявили о снижении объёмов незаконных рубок леса в ДФО
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Космомониторинг проводился и на территории Бурятии
Наркотики распространяли больше года
Предположительно, перед смертью она закурила
Парня выдал свет от фонарика
Площадь пожара составила 5 га
Росприроднадзор выясняет обстоятельства инцидента на реке Джида
Женщина хотела решить личную проблему с помощью полиции
Браконьер использовал для добычи самодельные петли и металлические капканы
Обвиняемый в убийстве считает, что вину на него «повесил» миллионер
Ложное сообщение о маньяке прокатилось по соцсетям
Мужчина выместил свой гнев на двух чужих автомобилях
Всё произошло на берегу реки
Во время задержания налётчик отбивался ножом от полицейских
Звонивший представился заместителем мэра
В одном случае опора едва не рухнула на дорогу