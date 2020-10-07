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Власти заявили о снижении объёмов незаконных рубок леса в ДФО

Власти заявили о снижении объёмов незаконных рубок леса в ДФО
Происшествия, 
Космомониторинг проводился и на территории Бурятии

Объёмы незаконной рубки леса на Дальнем Востоке, выявленные в 2020 году мониторингом из космоса, по сравнению с 2019 годом снизились в два раза - с 80 до 34,4 тыс. кубометров древесины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Рослесинфорг» (входит в Федеральное агентство лесного хозяйства).

- Космомониторинг лесопользования на Дальнем Востоке в этом году осуществлялся в 38 лесничествах на площади почти 25 млн га в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской области и Республики Бурятия, где активно ведётся лесозаготовка. «Рослесинфорг» выявил 282 фрагмента космических снимков, где зафиксированы лесонарушения, из них 154 подтверждённых натурными проверками факта незаконных рубок с объёмом заготовки более 34 тыс. кубометров древесины. По сравнению с прошлым годом объем незаконной рубки в округе снизился более чем в два раза - с 80 тыс. кубометров по итогам 2019 года до 34,4 тыс. кубометров в 2020 году, - сообщили в ведомстве.

В девяти лесничествах на площади около 4,2 млн га проводился непрерывный мониторинг. Это на 1,1 млн га больше, чем в прошлом году.

ТАСС уточняет, что наибольший объём нелегально заготовленной древесины в ДФО в этом году специалисты зафиксировали в Приморском крае - почти 15 тыс. кубометров. В прошлом году наибольшие объемы незаконной рубки выявлены в Забайкалье - более 44 тыс. кубометров, в 2020 году этот показатель в крае снизился более чем в четыре раза.
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