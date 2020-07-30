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В Бурятии прибавилось 35 больных коронавирусом

В Бурятии прибавилось 35 больных коронавирусом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Число больных COVID-19 приближается к 4100

По информации управления Роспотребнадзора, на утро 30 июля в Бурятии число случаев заражения COVID-19 выросло до 4081. Из них по Улан-Удэ – 2293.

За сутки коронавирус диагностировали ещё у 35 человек. Из них 22 больных были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 1124 человека.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 3346 человек. Накануне выздоровели 32 человека. Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее было зафиксировано большое число выздоровевших за сутки – сразу 81.

Умер с начала пандемии 41 больной. Первая смерть произошла ещё 6 апреля, два последних летальных случая – в субботу, 25 июля.

На сегодняшний день проходят лечение в стационарах республики 319 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 375 пациентов.

Среди госпитализированных 17 детей, все они лежат в обычных палатах.

В отделениях реанимации остаются 14 тяжёлых взрослых пациентов, из них на ИВЛ – четверо.

Как сообщал «Байкал-Daily», со вчерашнего вернули плановую госпитализацию пациентов в стационары медицинских организаций. Также разрешены плановые диспансеризация населения и профилактические осмотры.

В двух улан-удэнских частных детсадах выявлены нарушения рекомендаций по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.


коронавирус профилактика
 
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