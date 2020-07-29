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Поликлиники Бурятии возвращаются к нормальной жизни

Поликлиники Бурятии возвращаются к нормальной жизни
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также возобновлена плановая госпитализация в стационарах

29 июля внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Бурятии Сергей Ханхареева, касающееся мероприятий по борьбе с распространением COVID-19. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

С сегодняшнего дня можно проводить плановую госпитализацию пациентов в стационары медицинских организаций, независимо от формы собственности организации. Также разрешены плановые диспансеризация населения и профилактические осмотры, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп.

Временная приостановка снята и для планового восстановительного и санаторно-курортного лечения, оздоровления населения.

Также разрешён допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа.

Изменения коснулись и социальной сферы. Возобновляется приём граждан в учреждения социальной защиты населения стационарного типа, социального обслуживания населения и перевод в другие учреждения.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, как предшкольная медкомиссия проходила в пустых поликлиниках.

На утро 29 июля в Бурятии 4046 случаев заражения COVID-19, из них выздоровели 3314 человек, умер 41 больной.
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