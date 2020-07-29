Возбуждены административные дела
На прошлой неделе сотрудники Роспотребнадзора обследовали девять частных дошкольных организаций. В двух детсадах выявлены нарушения рекомендаций по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
В группе по присмотру и уходу за детьми «Лёвушка» на улице Гастелло в Улан-Удэ выявлены повторные нарушения санитарного законодательства.
- Персоналом не пройдено гигиеническое воспитание. Отсутствует журнал здоровья сотрудников. Инструктаж о мерах профилактики COVID-19 с работниками не проведён. На антисептике нет названия и документов, Недостаточно раковин для мытья посуды, шкафов для верхней одежды детей, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
За выявленные нарушения индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности. Материалы дела направлены в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ.
В детском саду «Лесенка успеха», что находится на улице Ключевская, также выявлены санитарные нарушения. Детсад расположен в нежилом помещении первого этажа девятиэтажного жилого здания. Групповые не оборудованы буфетными. Моечное отделение для мытья столовой посуды общее на четыре группы, оборудовано одной мойкой с душевой насадкой. Помимо этого отсутствуют инструкции о правилах мытья посуды, не представлено свидетельство о государственной регистрации на дезинфицирующее средство.
В отношении заведующей детского сада возбуждено дело об административном правонарушении.
Частные детсады в Улан-Удэ плохо защитились от коронавируса
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