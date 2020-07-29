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В Бурятии коронавирусом заболели ещё 39 человек

В Бурятии коронавирусом заболели ещё 39 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Выздоровело от COVID-19 за сутки в два раза больше людей, чем заболело

По информации управления Роспотребнадзора, на утро 29 июля в Бурятии зарегистрировано 4046 случаев заражения COVID-19. Из них по Улан-Удэ – 2278.

За сутки диагноз подтвердили ещё у 39 человек. Из них пять пациентов были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.

- Круг контактных лиц составляет 1090 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.

С начала пандемии успешно завершили лечение и выписались из больниц 3314 человек. Накануне выздоровели сразу 81 пациент.

За всё время умер 41 больной коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», первый больной скончался 6 апреля, два последних летальных случая произошли в субботу, 25 июля.

На сегодня проходят лечение в инфекционных стационарах 305 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 386 пациентов с лёгким течением болезни.

14 тяжёлых взрослых пациентов находятся в реанимации, из них шесть пациентов на ИВЛ (четверо старше 65 лет).

- В Бурятии лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койки, занято 311, в том числе с лабораторно подтвержденным COVID-19 –305. Свободно 663 коек. Занятость коечного фонда составляет 31,9%, - уточнили в республиканском оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», порог в 4000 случаев заражений коронавирусом в Бурятии был взят накануне, 28 июля.

Накануне также стало известно, что глава села в Кяхтинском районе, будучи контактным с больным коронавирусом, нарушил самоизоляцию и сходил на церковную службу.

Нарушают правила и улан-удэнские рестораны. В нарушение запрета на массовые мероприятия, проводятся нелегальные свадебные банкеты с большим числом гостей.



коронавирус профилактика
 
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