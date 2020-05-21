В Иркутской области на пожаре в пятиэтажке пострадала женщина





На пожаре в городе Усолье-Сибирское накануне вечером пострадала женщина, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме поступило пожарным в 18 часов. На ликвидацию возгорания были направлены две автоцистерны и автолестница.Когда на место прибыло первое подразделение, из окон квартиры на пятом этаже шёл дым. В доме коридорного типа было сильное задымление, из-за чего жильцы верхнего этажа не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры.По автолестнице из соседних квартир были спасены двое человек, по лестничным маршам самостоятельно вышли ещё 12 жильцов.В однокомнатной квартире пожарные обнаружили 33-летнюю женщину, получившую ожоги при попытке тушения огня. Позже она была госпитализирована.Через 10 минут открытый огонь был потушен. В результате пожара огнём были уничтожены домашние вещи.- Дознаватели МЧС России установили, что наиболее вероятной причиной пожара стало занесение открытого источника огня, так как при осмотре места происшествия были обнаружены два очага. Спасение хозяйки квартиры и других людей, а также ликвидация пожара на маленькой площади стало возможным благодаря своевременному сообщению о пожаре бдительными соседями, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Всего в Иркутской области за прошедшие сутки зарегистрирован 21 пожар, шесть из них – в жилом секторе, восемь случаев горения мусора и сухой растительности. На пожарах спасены трое человек, один получил травмы, 12 человек эвакуированы.