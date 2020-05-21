В Иркутской области на пожаре в пятиэтажке пострадала женщина

На пожаре в городе Усолье-Сибирское накануне вечером пострадала женщина, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме поступило пожарным в 18 часов. На ликвидацию возгорания были направлены две автоцистерны и автолестница.
Когда на место прибыло первое подразделение, из окон квартиры на пятом этаже шёл дым. В доме коридорного типа было сильное задымление, из-за чего жильцы верхнего этажа не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры.
По автолестнице из соседних квартир были спасены двое человек, по лестничным маршам самостоятельно вышли ещё 12 жильцов.
В однокомнатной квартире пожарные обнаружили 33-летнюю женщину, получившую ожоги при попытке тушения огня. Позже она была госпитализирована.
Через 10 минут открытый огонь был потушен. В результате пожара огнём были уничтожены домашние вещи.
- Дознаватели МЧС России установили, что наиболее вероятной причиной пожара стало занесение открытого источника огня, так как при осмотре места происшествия были обнаружены два очага. Спасение хозяйки квартиры и других людей, а также ликвидация пожара на маленькой площади стало возможным благодаря своевременному сообщению о пожаре бдительными соседями, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Всего в Иркутской области за прошедшие сутки зарегистрирован 21 пожар, шесть из них – в жилом секторе, восемь случаев горения мусора и сухой растительности. На пожарах спасены трое человек, один получил травмы, 12 человек эвакуированы.