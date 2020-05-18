В Бурятии избитая женщина год не могла добиться справедливости

Вопрос решился только после вмешательства уполномоченного по правам человека



Жительница Улан-Удэ обратилась к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой. В мае 2019 года её избил неизвестный мужчина, с тех пор женщина никак не могла добиться справедливого решения правоохранительных органов.



Дело решилось лишь благодаря вмешательству Юлии Жамбаловой.



- После вмешательства омбудсмена была проведена дополнительная проверка сотрудниками отдела полиции № 1 Улан-Удэ. Они установили мужчину, причинившего телесные повреждения пострадавшей, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.



Материалы дела об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) направлены в суд для рассмотрения.



