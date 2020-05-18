Вопрос решился только после вмешательства уполномоченного по правам человека
Жительница Улан-Удэ обратилась к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой. В мае 2019 года её избил неизвестный мужчина, с тех пор женщина никак не могла добиться справедливого решения правоохранительных органов.
Дело решилось лишь благодаря вмешательству Юлии Жамбаловой.
- После вмешательства омбудсмена была проведена дополнительная проверка сотрудниками отдела полиции № 1 Улан-Удэ. Они установили мужчину, причинившего телесные повреждения пострадавшей, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.
Материалы дела об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) направлены в суд для рассмотрения.
В Бурятии избитая женщина год не могла добиться справедливости
Происшествия, Фото:
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