Скорее всего, ЧП произошло после остекления
14 мая во второй половине дня в многоквартирном доме №51 посёлка Стекольный в городе Тулун Иркутской области обрушился балкон четвёртого этажа.
Пострадал один человек, он доставлен в городскую больницу.
По предварительной версии, обрушение плиты произошло в результате нарушения технологии при проведении работ по остеклению балкона. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе администрации Тулуна.
В Тулуне при обрушении балкона четвёртого этажа пострадал человек
Происшествия, Фото:
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