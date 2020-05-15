В Тулуне при обрушении балкона четвёртого этажа пострадал человек

Скорее всего, ЧП произошло после остекления



14 мая во второй половине дня в многоквартирном доме №51 посёлка Стекольный в городе Тулун Иркутской области обрушился балкон четвёртого этажа.



Пострадал один человек, он доставлен в городскую больницу.



По предварительной версии, обрушение плиты произошло в результате нарушения технологии при проведении работ по остеклению балкона. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе администрации Тулуна.

