Тушить пожары в Бурятии мешал штормовой ветер

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Накануне ликвидировали девять лесных пожаров



За прошедшие сутки проводились работы по тушению 14 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Тарбагатайском и Хоринском районах Бурятии на общей площади 684 га.



С огнём в порывистый штормовой ветер боролись 542 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 119 единиц лесопожарной техники.



Девять лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кабанском, Мухоршибирском, Прибайкальском Тарбагатайском и Хоринском районах ликвидированы. Лесной пожар в Заиграевском районе локализован, также локализованы три сложных лесных пожара в Иволгинском районе.



На утро 14 мая проводятся работы по тушению грозового пожара в Прибайкальском районе на площади 50 га. Также продолжается дотушивание локализованных очагов.



Кроме того, в Баунтовском районе под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится одна термоточка. Она находится в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров на всех категориях земель запрещено. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

