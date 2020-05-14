Накануне ликвидировали девять лесных пожаров
За прошедшие сутки проводились работы по тушению 14 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Тарбагатайском и Хоринском районах Бурятии на общей площади 684 га.
С огнём в порывистый штормовой ветер боролись 542 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 119 единиц лесопожарной техники.
Девять лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кабанском, Мухоршибирском, Прибайкальском Тарбагатайском и Хоринском районах ликвидированы. Лесной пожар в Заиграевском районе локализован, также локализованы три сложных лесных пожара в Иволгинском районе.
На утро 14 мая проводятся работы по тушению грозового пожара в Прибайкальском районе на площади 50 га. Также продолжается дотушивание локализованных очагов.
Кроме того, в Баунтовском районе под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится одна термоточка. Она находится в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров на всех категориях земель запрещено. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
Тушить пожары в Бурятии мешал штормовой ветер
Происшествия, Фото:
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