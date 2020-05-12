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Бывший гендиректор ППГХО в Забайкалье предстанет перед судом

Бывший гендиректор ППГХО в Забайкалье предстанет перед судом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он обвиняется в получении взяток на сумму 8 миллионов рублей

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, гендиректор ПАО «ППГХО», договорился с директором ООО «АргуньСервисТранс» о получении «отката» за заключение двух договоров об оказании услуг по организации питания работников ПАО «ППГХО» на сумму свыше 170 млн рублей. Согласно преступной договоренности, общая сумма отката должна была составить не менее 12,5 млн рублей. С ноября 2017 по май 2019 года гендиректор ППГХО получил в качестве взяток около 8 млн рублей.

- В мае прошлого года обвиняемый был задержан при получении очередной партии денег. Суд удовлетворил ходатайство следователей о наложении ареста на имущество обвиняемого, в том числе, моторное судно «LOWEL L 170», раритетный автомобиль марки «ЗАЗ», а также 10,5 млн рублей и 10 тысяч долларов США, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Гендиректор вину в инкриминируемом деянии не признал. В случае, если он будет признан виновным, ему грозит уголовное наказание вплоть до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки.

Кроме того, следователи завершили расследование в отношении бывшего заместителя гендиректора, а также бывшего директора ООО «Автотранспортное предприятие», которым инкриминируется посредничество во взяточничестве – ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.
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