 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Апреля

29 Апреля

Популярное

В Забайкалье поймали заготовителей краснокнижного растения

В Забайкалье поймали заготовителей краснокнижного растения
Происшествия, 
Злоумышленники выкопали 77 кг сапожниковии растопыренной

Государственные инспекторы Дирекции особо охраняемых природных территорий Забайкальского края в заказнике «Семёновский» Балейского района поймали злоумышленников, выкапывавших краснокнижное растение.

- Нарушителей поймали за выкапыванием растения «Сапожниковия растопыренная», составлены протоколы по статье 8.39 КоАП РФ. Изъято 77 кг растения, а также 14 орудий копки растения. Административные материалы переданы в Балейский мировой суд, - рассказал директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Забайкальского края» Александр Бузинов.

В настоящее время заготовка корня сапожниковии растопыренной в Забайкальском крае вызвала широкий общественный резонанс, о чём свидетельствуют участившиеся случаи обращения граждан в органы власти, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
растения браконьерство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Мошенники оформили на забайкалку кредит на полмиллиона
Происшествия, 30.04.2020
Доверившись лжесотрудникам банка, пенсионерка сама предоставила доступ к личному кабинету онлайн-банка
Житель Бурятии выловил рыбу сетью в период нереста
Житель Бурятии выловил рыбу сетью в период нереста
Происшествия, 30.04.2020
Браконьера привлекли к административной ответственности
В Иркутской области под суд пойдут владельцы подпольного казино
В Иркутской области под суд пойдут владельцы подпольного казино
Происшествия, 30.04.2020
Четверо мужчин открыли казино в двух городах и получали постоянный доход
В Бурятии установлен самый высокий класс пожароопасности
В Бурятии установлен самый высокий класс пожароопасности
Происшествия, 30.04.2020
Лесные пожары прошли уже более 27 тысяч гектаров
Число случаев коронавируса в Бурятии приблизилось к 300
Число случаев коронавируса в Бурятии приблизилось к 300
Происшествия, 30.04.2020
Только за прошедшие сутки выявили 26 новых больных COVID-2019
В Бурятии ликвидировали пришедший из Забайкалья пожар
В Бурятии ликвидировали пришедший из Забайкалья пожар
Происшествия, 30.04.2020
В республике огонь успел уничтожить 2 га леса
Трое улан-удэнцев стали жертвами мошенников
Трое улан-удэнцев стали жертвами мошенников
Происшествия, 30.04.2020
Покупатель холодильника напрасно ждал продавщицу в назначенном месте
В Бурятии поймали «чёрного» лесоруба и его водителя
В Бурятии поймали «чёрного» лесоруба и его водителя
Происшествия, 30.04.2020
Мужчина с нанятым водителем вывозили древесину из леса  
В Бурятии психбольной убил приятеля
В Бурятии психбольной убил приятеля
Происшествия, 30.04.2020
Убийца пришёл в себя только через некоторое время после преступления
Житель Иркутской области украл 800 кг деталей с железной дороги
Житель Иркутской области украл 800 кг деталей с железной дороги
Происшествия, 30.04.2020
Мужчина украл детали железнодорожного пути
Забайкалка, сжигая мусор, уничтожила постройки соседей
Забайкалка, сжигая мусор, уничтожила постройки соседей
Происшествия, 30.04.2020
Под угрозой находились и многоквартирные жилые дома
Пограничники нашли у жителя Бурятии мешок марихуаны
Пограничники нашли у жителя Бурятии мешок марихуаны
Происшествия, 30.04.2020
Сборщик конопли оказался в пограничной зоне
В Бурятии действуют пять лесных пожаров
В Бурятии действуют пять лесных пожаров
Происшествия, 30.04.2020
Ещё пять пожаров были ликвидированы накануне

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^