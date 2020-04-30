Злоумышленники выкопали 77 кг сапожниковии растопыренной
Государственные инспекторы Дирекции особо охраняемых природных территорий Забайкальского края в заказнике «Семёновский» Балейского района поймали злоумышленников, выкапывавших краснокнижное растение.
- Нарушителей поймали за выкапыванием растения «Сапожниковия растопыренная», составлены протоколы по статье 8.39 КоАП РФ. Изъято 77 кг растения, а также 14 орудий копки растения. Административные материалы переданы в Балейский мировой суд, - рассказал директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Забайкальского края» Александр Бузинов.
В настоящее время заготовка корня сапожниковии растопыренной в Забайкальском крае вызвала широкий общественный резонанс, о чём свидетельствуют участившиеся случаи обращения граждан в органы власти, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
В Забайкалье поймали заготовителей краснокнижного растения
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