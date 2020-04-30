В Забайкалье поймали заготовителей краснокнижного растения

Злоумышленники выкопали 77 кг сапожниковии растопыренной



Государственные инспекторы Дирекции особо охраняемых природных территорий Забайкальского края в заказнике «Семёновский» Балейского района поймали злоумышленников, выкапывавших краснокнижное растение.



- Нарушителей поймали за выкапыванием растения «Сапожниковия растопыренная», составлены протоколы по статье 8.39 КоАП РФ. Изъято 77 кг растения, а также 14 орудий копки растения. Административные материалы переданы в Балейский мировой суд, - рассказал директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Забайкальского края» Александр Бузинов.



В настоящее время заготовка корня сапожниковии растопыренной в Забайкальском крае вызвала широкий общественный резонанс, о чём свидетельствуют участившиеся случаи обращения граждан в органы власти, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.

