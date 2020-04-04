Жительница Бурятии украла телефон в учебном заведении



В полицию Джидинского района поступило заявление о краже. Мужчина сообщил, что во время дежурной смены на территории хозяйственного отдела учебного заведения он оставил свой смартфон на зарядке и вышел на улицу. В это время неизвестный проник на территорию охраняемого объекта и украл телефон. Ущерб составил 10 тысяч рублей.



Позже была установлена и задержана подозреваемая – 45-летняя ранее судимая местная жительница.



Женщина планировала навестить своего знакомого, который также работает сторожем в этом отделе. Но обнаружив, что никого на месте нет, решила украсть телефон для использования в личных целях.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

