 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Апреля

03 Апреля

Популярное

Жительница Бурятии украла телефон в учебном заведении

Жительница Бурятии украла телефон в учебном заведении
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил 10 тысяч рублей

В полицию Джидинского района поступило заявление о краже. Мужчина сообщил, что во время дежурной смены на территории хозяйственного отдела учебного заведения он оставил свой смартфон на зарядке и вышел на улицу. В это время неизвестный проник на территорию охраняемого объекта и украл телефон. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Позже была установлена и задержана подозреваемая – 45-летняя ранее судимая местная жительница.

Женщина планировала навестить своего знакомого, который также работает сторожем в этом отделе. Но обнаружив, что никого на месте нет, решила украсть телефон для использования в личных целях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии тушат один лесной пожар
В Бурятии тушат один лесной пожар
Происшествия, 04.04.2020
Три пожара ликвидированы
Забайкалец украл телевизор и монитор
Забайкалец украл телевизор и монитор
Происшествия, 03.04.2020
Ущерб составил 40 тысяч рублей
МЧС: Выход на лёд Байкала сопряжен со смертельным риском
МЧС: Выход на лёд Байкала сопряжен со смертельным риском
Происшествия, 03.04.2020
Негативные процессы, приводящие к быстрому разрушению льда, значительно повышают риск происшествий
В Братске рецидивист угнал гоночную «Жигули»
В Братске рецидивист угнал гоночную «Жигули»
Происшествия, 03.04.2020
Молодой человек только освободился из мест лишения свободы
Читинскому блогеру фейк о коронавирусе стоил 30 тысяч
Читинскому блогеру фейк о коронавирусе стоил 30 тысяч
Происшествия, 03.04.2020
В видео он сообщил, что в Чите есть заражённые вирусом
Житель Бурятии разобрал трансформаторы на детали
Житель Бурятии разобрал трансформаторы на детали
Происшествия, 03.04.2020
Ущерб составил более 110 тысяч рублей
Житель Бурятии воровал куртки с витрины
Житель Бурятии воровал куртки с витрины
Происшествия, 03.04.2020
На преступление его подтолкнуло то, то за вещами никто не присматривает
В Забайкалье браконьеры убили шесть косуль
Происшествия, 03.04.2020
Об этом сообщили в краевом минприроды  
Житель Бурятии оплачивал покупки найденной картой
Житель Бурятии оплачивал покупки найденной картой
Происшествия, 03.04.2020
За это ему грозит уголовная ответственность
В Улан-Удэ на карантин ушла больница №4
В Улан-Удэ на карантин ушла больница №4
Происшествия, 03.04.2020
Анализ одной пациентки больницы оказался положительным
Забайкалец убил мужчину и его мать
Забайкалец убил мужчину и его мать
Происшествия, 03.04.2020
На допросе задержанный во всём признался

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^