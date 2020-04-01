Забайкалец организовал притон для друзей-наркоманов

В доме нашли самодельное приспособление для употребления синтетики



Полицейские установили, что в частном доме на окраине города Борзя местный житель организовал притон для потребления синтетических наркотиков. В момент полицейской проверки в помещении, помимо хозяина, были задержаны три человека.



По данным оперативников, постоянными посетителями наркопритона были наркозависимые друзья и знакомые подозреваемого. В ходе обыска в доме обнаружили и изъяли самодельное приспособления для употребления наркотиков.



Кроме того, установлена причастность 39-летнего организатора наркопритона к сбыту наркотиков посетителям притона.



В отношении борзинца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ, а также по части 1 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.





