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Забайкалец организовал притон для друзей-наркоманов

Забайкалец организовал притон для друзей-наркоманов
Происшествия, 
В доме нашли самодельное приспособление для употребления синтетики

Полицейские установили, что в частном доме на окраине города Борзя местный житель организовал притон для потребления синтетических наркотиков. В момент полицейской проверки в помещении, помимо хозяина, были задержаны три человека.

По данным оперативников, постоянными посетителями наркопритона были наркозависимые друзья и знакомые подозреваемого. В ходе обыска в доме обнаружили и изъяли самодельное приспособления для употребления наркотиков.

Кроме того, установлена причастность 39-летнего организатора наркопритона к сбыту наркотиков посетителям притона.

В отношении борзинца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ, а также по части 1 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.


наркопритон
 
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