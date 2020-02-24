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24 Февраля

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В Забайкалье спасли заблудившихся отца с дочерью

В Забайкалье спасли заблудившихся отца с дочерью
Происшествия, 
Водитель свернул не туда и уехал вверх по хребту

Поздно вечером 22 февраля дежурная группа поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас» выехала по сообщению от диспетчера службы спасения «112» о том, что в лесу заблудились на машине мужчина с 14-летней дочкой.

Мужчина на машине «Мицубиси Паджеро» повёз дочку к родственникам на базу отдыха на озеро Арахлей, заехал в село Тасей, затем, по-видимому, свернул не туда. В результате мужчина уехал вверх по хребту по лесной дороге. Он позвонил в 112, как только появилась связь.

Спасатели нашли мужчину с дочкой и сопроводили их до города. Отец и ребёнок не пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ «Забайкалпожспас».


спасатели
 
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