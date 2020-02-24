В Забайкалье спасли заблудившихся отца с дочерью

Водитель свернул не туда и уехал вверх по хребту



Поздно вечером 22 февраля дежурная группа поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас» выехала по сообщению от диспетчера службы спасения «112» о том, что в лесу заблудились на машине мужчина с 14-летней дочкой.



Мужчина на машине «Мицубиси Паджеро» повёз дочку к родственникам на базу отдыха на озеро Арахлей, заехал в село Тасей, затем, по-видимому, свернул не туда. В результате мужчина уехал вверх по хребту по лесной дороге. Он позвонил в 112, как только появилась связь.



Спасатели нашли мужчину с дочкой и сопроводили их до города. Отец и ребёнок не пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ «Забайкалпожспас».





