Водитель свернул не туда и уехал вверх по хребту
Поздно вечером 22 февраля дежурная группа поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас» выехала по сообщению от диспетчера службы спасения «112» о том, что в лесу заблудились на машине мужчина с 14-летней дочкой.
Мужчина на машине «Мицубиси Паджеро» повёз дочку к родственникам на базу отдыха на озеро Арахлей, заехал в село Тасей, затем, по-видимому, свернул не туда. В результате мужчина уехал вверх по хребту по лесной дороге. Он позвонил в 112, как только появилась связь.
Спасатели нашли мужчину с дочкой и сопроводили их до города. Отец и ребёнок не пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ «Забайкалпожспас».
В Забайкалье спасли заблудившихся отца с дочерью
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