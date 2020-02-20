В Иркутске ищут водителя, сбившего 10-летнюю гимнастку

Девочка переходила дорогу по «зебре»



ДТП произошло вчера около 12 часов дня на улице Кожова в Иркутске. Водитель сбил 10-летнюю девочку, переходящую дорогу по пешеходному переходу в районе дворца спорта «Динамо».



После происшествия водитель покинул место ДТП.



Известно, что девочка шла с тренировки по художественной гимнастике домой.



В настоящее время инспекторы устанавливают личность и местонахождения водителя. Ему советуют добровольно явиться для дачи объяснений в подразделение Госавтоинспекции в ближайшее время.





По информации Госавтоинспекции Иркутска





