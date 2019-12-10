Мошенники также отправляют извещения о получении платных бандеролей
Как сообщал «Байкал-Daily», бизнесменов Бурятии уже давно пытаются обманывать лжесотрудники Роспотребнадзора. Мошенники сообщают о якобы предстоящей проверке, для прохождения которой нужно купить литературу по вопросам защиты прав потребителей.
Недавно бдительные бизнесмены сообщили о новых видах мошенничества. Физические и юридические лица через «Почту России» получают постановления о назначении административного наказания и требований уплаты штрафа. Документы подписаны якобы руководителем, либо заместителем руководителя Роспотребнадзора.
Однако реквизиты, указанные в постановлении о назначении административного штрафа, не соответствуют реквизитам Роспотребнадзора.
Также мошенники отправляют на почтовый адрес предпринимателей извещение о получении платных бандеролей.
Предпринимателей и юридических лиц просят проявлять бдительность. При возникновении таких ситуаций необходимо сразу обращаться в правоохранительные органы.
- При проведении контрольно-надзорных мероприятий сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии обязаны ознакомить предпринимателя с распоряжением о проведении проверки, предъявить служебное удостоверение. Также управлением никакие пособия и литература не реализуются, - поясняют в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
В Бурятии мошенники рассылают постановления о назначении штрафа
Происшествия, Фото:
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