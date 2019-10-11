Мошенники вынуждают предпринимателей покупать литературу
В Бурятии возобновились случаи мошенничества, когда аферисты действуют под видом сотрудников Роспотребнадзора.
- К предпринимателям и юридическим лицам республики обращаются неустановленные лица, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, с телефонов: 89690443030, 89690667070. При этом информируют о предстоящей проверке и необходимости приобретения литературы по вопросам защиты прав потребителей,- сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
При подобных звонках жителям Бурятии следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Роспотребнадзор не продаёт никакие пособия и литературу. А перед проверкой знакомит предпринимателей с распоряжением о ней.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в Бурятии зафиксированы случаи мошенничества от фальшивых сотрудников правительства республики. На просьбу помочь в реализации «федеральной программы» купился один бизнесмен – он отдал 200 тысяч рублей. О том, что перечислил деньги аферистам, узнал только из сообщений СМИ об этих мошенниках.
Лжесотрудники Роспотребнадзора вымогают деньги у бизнеса Бурятии
Бизнес, Фото:
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