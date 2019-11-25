Коллега украл телефон и деньги
Монтёр пути ПМС-183 в Бурятии украл у работника организации, ведущей работы в строящемся Байкальском тоннеле, сотовый телефон стоимостью более 13 тысяч рублей и 4 тысяч рублей.
Подозреваемый был установлен органами полиции в течение суток с момента кражи. Он дал признательные показания.
Сотовый телефон изъят, предпринимаются меры к возмещению украденных денег. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Бурятии обокрали строителя Байкальского тоннеля
Происшествия, Фото:
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