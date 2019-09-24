В том числе в Улан-Удэ под колёса попал 9-летний ребёнок
Накануне, 23 сентября, в Бурятии произошло два наезда на пешеходов, один смертельный.
Около 8 часов утра в Улан-Удэ 49-летний водитель «Тойоты Платц» на улице Боевая сбил 9-летнего ребёнка. Наезд произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате ДТП мальчик с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение.
Ещё одно ДТП произошло в Заиграевском районе. В 19.50 часов в селе Новая Курба 43-летний водитель автомобиля «УАЗ-390994» сбил 43-летнего мужчину.
Мужчина от полученных травм скончался на месте аварии, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу в Улан-Удэ трамвай разрезал пешехода.
В Бурятии сбили двух пешеходов, одного насмерть
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