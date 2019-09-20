В центре Улан-Удэ трамвай разрезал пешехода

- Туловище и голова лежат отдельно, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.







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- В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - уточнили в Госавтоинспекции.











Сегодня около 17 часов на улице Балтахинова в Улан-Удэ, напротив «Еврозоны» трамвай №4 насмерть сбил пешехода. Судя по всему, трамвай проехался по нему, разрезав на части.В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что личность погибшего устанавливается. На вид ему около 50 лет.