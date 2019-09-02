В Бурятии погиб пассажир врезавшегося в трактор микрогрузовика

Смертельное ДТП произошло в Иволгинском районе
1 сентября в селе Оронгой Иволгинского района Бурятии произошло смертельное ДТП. В столкновении с трактором погиб 30-летний пассажир микрогрузовика, ещё два человека пострадали.
- Утром 30-летний водитель «Тойоты Хайс», следуя по улице Железнодорожная в селе Оронгой в районе дома № 21, совершил наезд на стоящий трактор «Т-40», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП 30-летний пассажир «Хайса» от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель и 29-летний пассажир с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение, уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце августа в ДТП погиб 20-летний водитель, катавший трёх девушек-подростков
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