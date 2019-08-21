В Бурятии погиб 20-летний водитель, катавший девушек

- Несовершеннолетние находились не дома, катались с молодым человеком и попали в ДТП. В ходе экспертизы будет установлено, был ли водитель пьян. У девушек в основном ушибы и сотрясения, по счастливой случайности, обошлось без переломов, - рассказала инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по Бурятии Наталья Шагдуржапова.









