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В Бурятии погиб 20-летний водитель, катавший девушек

В Бурятии погиб 20-летний водитель, катавший девушек
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В машине с водителем находились три несовершеннолетние девушки

Сегодня около 2 часов ночи в Тункинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. 20-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя от трассы Зактуй – Аршан к селу Еловка, не справился с управлением и перевернулся.

Водитель погиб на месте. Вместе с ним в машине находились несовершеннолетние пассажирки. 16, 15 и 14-летние девушки были доставлены в больницу с различными травмами.

- Несовершеннолетние находились не дома, катались с молодым человеком и попали в ДТП. В ходе экспертизы будет установлено, был ли водитель пьян. У девушек в основном ушибы и сотрясения, по счастливой случайности, обошлось без переломов, - рассказала инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по Бурятии Наталья Шагдуржапова.



Число ДТП с детьми растёт

Всего же по итогам 7 месяцев 2019 года в Бурятии складывается неблагоприятная ситуация с детским травматизмом на дорогах. В результате 98 ДТП погибло 6 детей и ранено 108.

В прошлом году более половины аварий были связаны с наездом на несовершеннолетних, сейчас это в основном перевозка детей. С начала 2019 года произошло 46 ДТП с участием подростков-пассажиров. Эта цифра больше на 24%, чем в 2018. погибли 4 ребёнка и травмировано 53.

Наездов на несовершеннолетних пешеходов произошло 39. Один ребёнок погиб, ранен 41.

- Во всех ДТП, связанных с детьми-пешеходами, виноваты взрослые. Это водители, которые не уступают детям дорогу на пешеходных переходах. Также сами родители, которые не прививают подросткам правила безопасного поведения на дорогах. Взрослые подают отрицательный пример и переходят дорогу в неустановленных местах, - отметила Наталья Шагдуржапова.

Дети-велосипедисты также нередко становятся участниками ДТП. За 7 месяцев текущего года таких случаев произошло 8.

Возросло количество аварий с участием несовершеннолетних водителей. Зачастую подростки без ведома родителя, а иногда и с их разрешения берут ключи от автомобилей.

- Это вина не только молодых людей, но их родителей. В этом возрасте подростки подвержены влиянию своих друзей, поэтому могут без спроса взять автомобиль и попробовать свои навыки вождения, покрасоваться перед остальными, что приводит к печальным последствиям, - добавила Наталья Шагдуржапова.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на трассе возле Сотниково погиб водитель фуры.
ДТП смерть
 
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