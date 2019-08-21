В Бурятии погиб 20-летний водитель, катавший девушек

Сегодня около 2 часов ночи в Тункинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. 20-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя от трассы Зактуй – Аршан к селу Еловка, не справился с управлением и перевернулся.
Водитель погиб на месте. Вместе с ним в машине находились несовершеннолетние пассажирки. 16, 15 и 14-летние девушки были доставлены в больницу с различными травмами.
- Несовершеннолетние находились не дома, катались с молодым человеком и попали в ДТП. В ходе экспертизы будет установлено, был ли водитель пьян. У девушек в основном ушибы и сотрясения, по счастливой случайности, обошлось без переломов, - рассказала инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по Бурятии Наталья Шагдуржапова.
Число ДТП с детьми растёт
Всего же по итогам 7 месяцев 2019 года в Бурятии складывается неблагоприятная ситуация с детским травматизмом на дорогах. В результате 98 ДТП погибло 6 детей и ранено 108.
В прошлом году более половины аварий были связаны с наездом на несовершеннолетних, сейчас это в основном перевозка детей. С начала 2019 года произошло 46 ДТП с участием подростков-пассажиров. Эта цифра больше на 24%, чем в 2018. погибли 4 ребёнка и травмировано 53.
Наездов на несовершеннолетних пешеходов произошло 39. Один ребёнок погиб, ранен 41.
- Во всех ДТП, связанных с детьми-пешеходами, виноваты взрослые. Это водители, которые не уступают детям дорогу на пешеходных переходах. Также сами родители, которые не прививают подросткам правила безопасного поведения на дорогах. Взрослые подают отрицательный пример и переходят дорогу в неустановленных местах, - отметила Наталья Шагдуржапова.
Дети-велосипедисты также нередко становятся участниками ДТП. За 7 месяцев текущего года таких случаев произошло 8.
Возросло количество аварий с участием несовершеннолетних водителей. Зачастую подростки без ведома родителя, а иногда и с их разрешения берут ключи от автомобилей.
- Это вина не только молодых людей, но их родителей. В этом возрасте подростки подвержены влиянию своих друзей, поэтому могут без спроса взять автомобиль и попробовать свои навыки вождения, покрасоваться перед остальными, что приводит к печальным последствиям, - добавила Наталья Шагдуржапова.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на трассе возле Сотниково погиб водитель фуры.