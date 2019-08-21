На трассе в Бурятии опрокинулась фура

Авария произошла на перевале Мандрик. ВИДЕО
Накануне около двух часов дня на 416 км автодороги Иркутск-Чита на перевале Мандрик в Бурятии опрокинулась фура. Проезжавшие мимо люди запечатлели происшествие на камеру мобильного телефона, видео появилось в паблике dtp_03.
- Офигеть! Господи боже мой! А там ещё живы люди хоть, нет? – эмоционально комментирует автор видео увиденное.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что в пугающем ДТП никто не пострадал.
По слова автоинспекторов, 23-летний водитель грузовика «Фусо Кантор» не справился с управлением и совершил опрокидывание. Молодой человек был трезв, он ехал из Улан-Удэ домой в Иркутск.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале августа также на перевале Мандрик опрокинулась фура
. Тогда 52-летний водитель фуры «Вольво» получил травмы.
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