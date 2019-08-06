В Бурятии опрокинулась фура на Мандрике

Накануне на 417 км автодороги Р-258 «Байкал» (перевал Мандрик) опрокинулся грузовой автомобиль марки «Вольво». Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии. В результате происшествия 52-летний водитель фуры получил травмы. ДТП произошло около 11.30.

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