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В Бурятии опрокинулась фура на Мандрике

В Бурятии опрокинулась фура на Мандрике
Происшествия,  Фото:ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ
Водитель получил травмы

Накануне на 417 км автодороги Р-258 «Байкал» (перевал Мандрик) опрокинулся грузовой автомобиль марки «Вольво». Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии. 

В результате происшествия 52-летний водитель фуры получил травмы.

ДТП произошло около 11.30.


ДТП
 
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