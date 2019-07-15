В Бурятии мошенница предлагала работу вахтовым методом

Полиция Бурятии ищет людей, которых обманула женщина, предлагавшая работу вахтой



49-летняя жительница Тарбагатайского района задержана по обвинению в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Женщина создала в одном из мессенджеров группу, где набирала желающих трудоустроиться на работу вахтовым методом. Работа была связана с обработкой морепродуктов.



Собрав с граждан деньги, якобы, для оформления необходимых документов и оплаты билетов (по семь тысяч с каждого человека), женщина исключила всех из группы и перестала выходить на связь.



- В настоящее время установлены трое пострадавших от ее действий. Злоумышленница задержана. Отметим, что она не судима, ранее сама выезжала на рыбообработку в другой регион. К организации трудоустройства на подобные предприятия отношения не имеет, - поясняют в МВД.



Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Граждан, пострадавших от действий мошенницы, полиция просит сообщить по телефону: 8 (3012) 21-02-02.



