В ДТП с автобусами в Улан-Удэ девушка сломала челюсть

Остальные четверо пострадавших отпущены на амбулаторное лечение
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в центре Улан-Удэ столкнулись два автобуса. На момент ДТП в двух маршрутках находилось 16 пассажиров. Пятерых человек доставили в больницу для медицинского обследования.
После осмотра врачами четверых человек отпустили домой на амбулаторное лечение. Люди получили лёгкие травмы – ушибы и гематомы. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
В больнице осталась только одна пассажирка. 19-летнюю девушку госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии Республиканской больницы. Пассажирка получила перелом челюсти.
Как сообщал «Байкал-Daily», пассажирам из перевернувшихся автобусов помогали выбираться пожарные. Они уходили с дежурства, когда услышали удар и скрежет. Пожарные не раздумывая бросились на помощь. Они вызволили людей из салонов, а также оказали психологическую помощь.
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