В центре Улан-Удэ перевернулся пассажирский автобус

На улице Куйбышева столкнулись два автобуса с пассажирами
Сегодня утром в центре Улан-Удэ на улице Куйбышева перевернулся пассажирский автобус. Людей осматривают медики.
По предварительным данным, 57-летний водитель «Хёндай Каунти» врезался в автобус «Пежо Боксер», за рулём которого находился 39-летний мужчина. После столкновения последний опрокинулся.
- По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших нет. На момент аварии в «Хёндай Каунти» находилось 5 человек, в «Пежо Боксер» - 9 пассажиров, пятеро из которых и водитель осматриваются медиками, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
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