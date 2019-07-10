В центре Улан-Удэ перевернулся пассажирский автобус





Сегодня утром в центре Улан-Удэ на улице Куйбышева перевернулся пассажирский автобус. Людей осматривают медики.По предварительным данным, 57-летний водитель «Хёндай Каунти» врезался в автобус «Пежо Боксер», за рулём которого находился 39-летний мужчина. После столкновения последний опрокинулся.- По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших нет. На момент аварии в «Хёндай Каунти» находилось 5 человек, в «Пежо Боксер» - 9 пассажиров, пятеро из которых и водитель осматриваются медиками, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства происшествия.