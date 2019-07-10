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В центре Улан-Удэ перевернулся пассажирский автобус

В центре Улан-Удэ перевернулся пассажирский автобус
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На улице Куйбышева столкнулись два автобуса с пассажирами

Сегодня утром в центре Улан-Удэ на улице Куйбышева перевернулся пассажирский автобус. Людей осматривают медики.

По предварительным данным, 57-летний водитель «Хёндай Каунти» врезался в автобус «Пежо Боксер», за рулём которого находился 39-летний мужчина. После столкновения последний опрокинулся.

- По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших нет. На момент аварии в «Хёндай Каунти» находилось 5 человек, в «Пежо Боксер» - 9 пассажиров, пятеро из которых и водитель осматриваются медиками, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства происшествия.

ДТП
 
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