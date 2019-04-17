Улан-удэнец ограбил гостя из Иркутской области

Мужчина убежал с его телефоном



Утром 16 апреля улан-удэнским полицейским поступило заявление от 42-летнего жителя Иркутской области о грабеже.



Мужчина, приехавший в Улан-Удэ погостить и на время остановившийся в гостинице, рассказал, что вместе с приятелем распивал в номере спиртное. Знакомый попросил телефон, чтобы позвонить. Но так и не вернул. Вместе с гаджетом он сбежал, когда владелец отлучился в ванную комнату.



- Поняв, что гость сбежал с его вещью, посетитель отеля организовал преследование. Но догнать злоумышленника, не планировавшего возвращать имущество, не удалось, и мужчина обратился в полицию, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 40-летний горожанин. Похищенное у него изъяли.



Ранее он был неоднократно судим, в том числе, за аналогичное преступление.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ведётся следствие, уточнили в МВД по Бурятии.

