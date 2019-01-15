В центре Улан-Удэ на «зебре» сбили двух женщин









В УГИБДД по Бурятии пообещали позже прокомментировать ситуацию.



Местные жители и продавцы торговых павильонов отмечают, что на этом месте нередко случаются аварии.



Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня в обед на улице Борсоева напротив авторынка «Динамо» произошло ДТП, в котором пострадали две женщины.По словам очевидца, пожилой водитель за рулём «Тойоты Камри» ехал по второй полосе, когда женщины начали переходить дорогу по пешеходному переходу, и сбил их.На помощь пострадавшим женщинам кинулись неравнодушные прохожие. Вскоре на место происшествия приехали сотрудник ГИБДД и «скорая». Женщин переместили в машину медпомощи. Но через некоторое время туда приехала ещё одна «скорая».