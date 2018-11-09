Читинец сядет в колонию за поджог в лесу

Пьяный мужчина выжег 470 гектаров леса
В апреле этого года в трёх километрах северо-восточнее села Верхняя Талача, Карымского района пьяный 32-летний читинец поджёг сухую траву. Пламя перешло в лес и охватило растущие деревья. После преступления мужчина скрылся.
В результате поджога выгорело около 470 гектаров леса, повреждено более 950 кубических метров берёзы. Государству причинён ущерб около 67 тысяч рублей, сообщает прокуратура Забайкальского края.
С учётом прежних судимостей читинца, его приговорили к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.
Пьяный мужчина выжег 470 гектаров леса
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