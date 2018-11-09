Читинец сядет в колонию за поджог в лесу



В результате поджога выгорело около 470 гектаров леса, повреждено более 950 кубических метров берёзы. Государству причинён ущерб около 67 тысяч рублей, сообщает прокуратура Забайкальского края.



С учётом прежних судимостей читинца, его приговорили к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.



В апреле этого года в трёх километрах северо-восточнее села Верхняя Талача, Карымского района пьяный 32-летний читинец поджёг сухую траву. Пламя перешло в лес и охватило растущие деревья. После преступления мужчина скрылся.