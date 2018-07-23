В сибирской тайге отец и сын умерли при странных обстоятельствах

Тела мужчины и сына обнаружили в машине с работающим двигателем





22 июля около 22 часов в следственные органы поступило сообщение о том, что в таёжном массиве в верховьях реки Тайгиш в автомобиле «УАЗ 31514» обнаружены тела 32-летнего мужчины и его 11-летного сына без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится проверка.





По предварительным данным, 19 июля трое мужчин и 11-летний мальчик поехали на рыбалку в верховья реки Тайгиш. Не доехав примерно 10 километров до места рыбалки, автомобиль увяз в грунте. Один из мужчин пешком пошёл в посёлок Танзыбей за помощью, двое мужчин отправились на рыбалку, а отец с сыном остались около машины сушить промокшие вещи. Через несколько часов мужчины вернулись с рыбалки и обнаружили отца с сыном без признаков жизни автомобиле с работающим двигателем.





В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю.