В Чите сотрудники полиции установили подозреваемого в краже дорогих украшений
В отдел полиции "Северный" УМВД России по городу Чите поступило сообщение от 58-летней местной жительницы о краже золотых украшений. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели осмотр квартиры и следов взлома не обнаружили.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался приятель сына потерпевшей, 1999 года рождения. Молодой человек признался в содеянном преступлении. Часть похищенных украшений изъята и возвращена потерпевшей. Принимаются дополнительные меры к изъятию других украшений.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Из квартиры читинки приятель сына украл золото
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