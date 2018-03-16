Из квартиры читинки приятель сына украл золото

В Чите сотрудники полиции установили подозреваемого в краже дорогих украшений



В отдел полиции "Северный" УМВД России по городу Чите поступило сообщение от 58-летней местной жительницы о краже золотых украшений. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели осмотр квартиры и следов взлома не обнаружили.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался приятель сына потерпевшей, 1999 года рождения. Молодой человек признался в содеянном преступлении. Часть похищенных украшений изъята и возвращена потерпевшей. Принимаются дополнительные меры к изъятию других украшений.



В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.